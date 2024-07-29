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Граждан Японии призвали отказаться от поездок в РФ

Правительство Японии воспринимает Россию как страну «с третьим уровнем опасности», заявил Есимаса Хаяси.
Алексей Курильченко 2024-07-29 09:14:46
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

Японское правительство призвало граждан страны отказать от поездок в Россию из-за некой «опасности». Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Есимаса Хаяси на фоне визита в Москву депутата верхней палаты парламента Мунео Судзуки.

«Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», - заявил Хаяси.

Генсек добавил, что Япония продолжит политику применения санкций в отношении РФ на фоне событий на Украине.

Напомним, что депутат Мунео Судзуки в воскресенье, 28 июля, отправился в Москву с визитом. Он пробудет в России до 31 июля. В рамках визита депутат встретится с представителями МИД РФ и Росрыболовства.

Отметим, что Судзуки является сторонником развития двусторонних отношений России и Японии, а также заинтересован в подписании мирного договора. Также Судзуки консультировал покойного японского премьера Синдзо Абэ, при котором происходило интенсивное развитие отношений двух стран.

#в стране и мире #Япония #поездки #мунэо судзуки #Есимаса Хаяси
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