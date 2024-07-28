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В Курской области уничтожили еще 12 беспилотников ВСУ

Дроны были замечены в Обоянском и Медвенском районах.
Анастасия Бобылева 2024-07-28 23:45:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО предотвратили попытку террористической атаки со стороны украинских боевиков в Курской области, сбив 12 беспилотников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Алексей Смирнов.

«Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками», - говорится в публикации.

Вчера украинский БПЛА также нанес удар по автомобилю в Курской области. Водитель был ранен и доставлен в местную больницу. Инцидент произошел в селе Сергеевка Глушковского района.

#в стране и мире #бпла #Курская область #ВСУ #атака
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