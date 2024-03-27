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Мадуро обвинил оппозицию в двух покушениях на свою жизнь

Две группы поймали в Каракасе и Матурине, они уже признали свою вину.
Марина Крижановская 2024-03-27 05:58:00
© Фото: Iranian Presidency Office Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил членов оппозиции в покушениях на свою жизнь за последние две недели. По его словам, таких покушений было два.

Причастные к этому группировки удалось поймать. Об этом он рассказал в эфире телеканала Venezolana de Television.

«В течение 15 дней были захвачены две группы: одна в Матурине, другая в Каракасе, которые планировали покушения на меня. Они признали свою вину и связаны с террористической группировкой Vente Venezuela», - заявил 26 марта лидер Венесуэлы.

В понедельник, 25 марта, перед началом митинга в центре боливарианской столицы удалось раскрыть вооруженных преступников «народом, обратившим внимание на нервозность, странное поведение двух лиц, которые отправляли телефонные сообщения и делали фотоснимки» платформы, на которой должен был выступать Мадуро.

Президент Венесуэлы назвал психопатами предпринявших попытку совершить на него покушение и добавил, что организовавшие это разыскивают «психически нездоровых людей» в различных местах, «где империализм готовит террористические акты». Мадуро призвал быть бдительными вооруженные силы и нацию.

Сутками ранее Мадуро заявлял о неудавшейся попытке покушения на него. Нападавшие были членами расформированной фашистской партии, уточнил президент Боливарианской Республики Венесуэла.

#в стране и мире #венесуэла #Николас Мадуро #покушения на жизнь
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