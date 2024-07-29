В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры

В Воронежской области объект коммунальной инфраструктуры получил повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, сработавшие средства РЭБ и дежурные средства ПВО подавили БПЛА в районе поселка Газопровод.

«Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами», - написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Воронежская область нередко подвергается ударам беспилотников. Так, 7 июля, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание склада.