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В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры

По данным главы области Гусева, пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-07-29 06:26:23
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

В Воронежской области объект коммунальной инфраструктуры получил повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, сработавшие средства РЭБ и дежурные средства ПВО подавили БПЛА в районе поселка Газопровод.

«Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами», - написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Воронежская область нередко подвергается ударам беспилотников. Так, 7 июля, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание склада.

#в стране и мире #бпла #Воронежская область #Александр Гусев #объект инфраструктуры
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