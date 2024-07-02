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Жительница Энгельса выпала из кабинки колеса обозрения и погибла

Жительница Саратовской области скончалась в больнице от полученных травм.
Услада Дубинина 2024-07-02 10:03:06
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Жительница Энгельса погибла после падения с самой высокой точки колеса обозрения в городском парке аттракционов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Поступило сообщение от сотрудника городского парка аттракционов "Лукоморье" о том, что на территории парка женщина 1993 года рождения <...> [упала] из кабины колеса обозрения», - сообщил собеседник агентства.

По данным регионального Министерства здравоохранения, пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась от полученных травм.

До трагедии жительница Энгельса Свердловской области проехала на колесе обозрения в городском парке аттракционов четыре круга. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на очевидцев происшествия.

#в стране и мире #Энгельс #Свердловская область #падение #колесо обозрения #парк аттракционов
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