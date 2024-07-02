Жительница Энгельса выпала из кабинки колеса обозрения и погибла

Жительница Энгельса погибла после падения с самой высокой точки колеса обозрения в городском парке аттракционов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Поступило сообщение от сотрудника городского парка аттракционов "Лукоморье" о том, что на территории парка женщина 1993 года рождения <...> [упала] из кабины колеса обозрения», - сообщил собеседник агентства.

По данным регионального Министерства здравоохранения, пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась от полученных травм.

До трагедии жительница Энгельса Свердловской области проехала на колесе обозрения в городском парке аттракционов четыре круга. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на очевидцев происшествия.