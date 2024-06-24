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Морпехи показали уничтожение танка Leopard с помощью FPV-дрона

За одну вылазку расчету БПЛА удается поразить несколько вражеских машин.
Павел Кольцов 2024-06-24 07:46:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Угледарском направлении спецоперации операторы беспилотников бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказывают точечную огневую поддержку штурмовым подразделениям. Только за одну вылазку расчету удается уничтожить несколько вражеских машин.

Так, например, недавно морпехи подбили три БМП, один пикап и боевую разведывательную машину. Также им удалось поразить немецкий танк Leopard.

«Он стоял глубоко в тылу. Дальность была 18 километров. Сзади у них уязвимое место, но туда залететь не получалось. Пришлось спереди под башню. Попадание было. Танк загорелся», - рассказывает командир взвода БПЛА с позывным Вал.

Расстояние в 18-20 километров считается практически максимальным для FPV-дронов. Чаще бойцы работают на вдвое меньшем удалении.

Пока оператор БПЛА находится в полете, инженеру необходимо следить за обстановкой. Расчет в любой момент может стать целью противника. На то, чтобы достать российских бойцов, враг не жалеет сил и средств. Даже против одного расчета боевики нередко применяют американские ракеты HIMARS.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, что житель Ставропольского края открыл собственный цех по изготовлению FPV-дронов из фанеры. Изделия могут преодолевать расстояния свыше восьми километров с грузом, превышающим четыре килограмма.

#Минобороны России #бпла #дрон #МО РФ #морпехи #наш эксклюзив #СВО #Угледарское направление
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