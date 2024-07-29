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В Орловской области пострадала электростанция при неудачной атаке ВСУ

В Орловской области пострадала электростанция, когда военнослужащие сбивали два украинских беспилотника.
Дарина Криц 2024-07-29 02:39:31
© Фото: Артем Кулекин, РИА Новости

Украинские националисты попытались атаковать объекты на территории Орловской области. Как сообщили в регионе, ударам беспилотников противника подверглась электростанция, расположенная в Глазуновском районе.

По информации Life, военнослужащие сил противовоздушной обороны сбили два летательных аппарата.

«Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Орловской области при помощи беспилотников. Средствами ПВО ликвидированы два дрона», - уточнило СМИ, ссылаясь на губернатора Андрея Клычкова.

Глава региона добавил, что пострадавших нет, но электростанция получила повреждения. На месте работают оперативные службы, они устраняют последствия воздушного нападения. Также на месте ЧП находятся представители правоохранительных органов.

Вечером 28 июля стало известно, что в соседней Курской области уничтожили еще 12 беспилотников, запущенных киевским режимом. Врио губернатора Алексей Смирнов пояснил, что их ликвидировали в Обоянском и Медвенском районах.

#в стране и мире #Орловская область #атака БПЛА #электростанция #андрей клычков
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