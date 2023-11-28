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Путин призвал возрождать традиции большой семьи и многодетности в России

Анна Назайкина
17:04 28.11.2023
Глава государства считает, что справиться с демографическими вызовами нельзя только с помощью соцвыплат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов нашей страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

«Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», - сказал он.

Российский лидер отметил, что решить проблемы, связанные с демографической ситуацией в России, нельзя лишь благодаря социальным выплатам.

«Конечно, цифры бюджетных демографических расходов, конечно, крайне значимы, но это далеко не все. Гораздо важнее - жизненные ориентиры человека», - добавил Путин.

Семья - является не только основой общества, но и источником нравственности, заключил президент.

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