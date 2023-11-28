В стране и мире Путин призвал возрождать традиции большой семьи и многодетности в России Анна Назайкина Глава государства считает, что справиться с демографическими вызовами нельзя только с помощью соцвыплат. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости Читайте нас на: Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов нашей страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин. «Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», - сказал он. Российский лидер отметил, что решить проблемы, связанные с демографической ситуацией в России, нельзя лишь благодаря социальным выплатам. «Конечно, цифры бюджетных демографических расходов, конечно, крайне значимы, но это далеко не все. Гораздо важнее - жизненные ориентиры человека», - добавил Путин. Семья - является не только основой общества, но и источником нравственности, заключил президент. Экспертное мнение и аналитика