Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра

Украинские боевики обстреляли центр Горловки снарядами из артиллерии. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, по городу выпустили два боеприпаса калибра 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении ведомства.

Всего за сутки ВСУ выпустили не менее 11 снарядов по Горловке. Боевики также атаковали населенный пункт дронами-камикадзе и сбросили взрывоопасные предметы.

Ранее сообщалось, что за последний день Донецкая Народная Республика подверглась 26 обстрелам, во время которых противник выпустил боле 75 боеприпасов. В результате действий боевиков были ранены мирные жители: мужчина 1969 года рождения и женщина 1940 года рождения.