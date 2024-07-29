ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз за сутки, в результате чего пострадали три мирных жителя. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

Киевский режим выпустил более 75 боеприпасов, была применена ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударные БПЛА.

В результате обстрела ствольной артиллерии в Петровском районе Донецка был ранен мужчина 1969 года рождения, который находится в состоянии средней степени тяжести, а также женщина 1940 года рождения в состоянии легкой степени тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки дрок-камикадзе атаковал трамвай на бульваре Дмитрова. В результате этого пострадала вагоновожатая 1972 года рождения, находящаяся в состоянии легкой степени тяжести.

«Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Были также повреждены домостроения и объекты гражданской инфраструктуры в Горловке и Донецке.

Ранее стало известно о гибели мужчины в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ.