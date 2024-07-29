МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Мария Зайцева 2024-07-29 22:47:50
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз за сутки, в результате чего пострадали три мирных жителя. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

Киевский режим выпустил более 75 боеприпасов, была применена ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударные БПЛА.

В результате обстрела ствольной артиллерии в Петровском районе Донецка был ранен мужчина 1969 года рождения, который находится в состоянии средней степени тяжести, а также женщина 1940 года рождения в состоянии легкой степени тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки дрок-камикадзе атаковал трамвай на бульваре Дмитрова. В результате этого пострадала вагоновожатая 1972 года рождения, находящаяся в состоянии легкой степени тяжести.

«Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Были также повреждены домостроения и объекты гражданской инфраструктуры в Горловке и Донецке.

Ранее стало известно о гибели мужчины в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #денис пушилин #атака #Обстрел #пострадавшие #Донецкая народная республика
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 