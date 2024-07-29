«Ланцет» уничтожил станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на берегу Днепра

Подразделение БПЛА Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожило станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. На опубликованных кадрах - удар по технике боевиков с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Во время воздушной разведки беспилотник Zala обнаружил объект, издающий сильные радиоволны. После расчетов и сбора информации специалисты установили, что это станция РЭБ, которая прикрывает район, где находится командный пункт украинских боевиков. Zala скорректировал заход «Ланцета» на цель и зафиксировал выведение из строя и уничтожение станции.

Также на правом берегу Днепра беспилотник обнаружил самоходное орудие противника. Его десантники уничтожили еще одним «Ланцетом».

Расчеты БПЛА, несмотря на создаваемые станциями РЭБ ВСУ помехи, выполняют полеты для разведки и поиска целей. Также беспилотники помогают корректировать огонь и фиксировать попадание в цели на видео. Ударные беспилотники уничтожают военные объекты и бронированную технику боевиков, используя информацию, полученную от подразделений разведки.

Ранее расчет Д-30 уничтожил укрепления ВСУ вместе с пехотой. Стрельба по украинским боевикам велась на дальность 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.