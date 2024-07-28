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Расчет Д-30 уничтожил укрепления ВСУ вместе с пехотой

Стрельба по украинским боевикам велась на дальность 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами.
2024-07-28 06:09:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» уничтожили укрепления ВСУ вместе с пехотой в зоне спецоперации. Отдельные объекты противника поражались прямой наводкой с закрытых огневых позиций.

Благодаря оперативным и эффективным действиям артиллеристы помогли нашим пехотинцам продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.

«Орудие у нас 122-мм гаубица Д-30. Работаем по пехоте. Разведка обнаружила скопление живой силы противника с помощью БПЛА. Мы с расчетом выдвинулись к орудию и с минимальным расходом боеприпасов поразили цель. С помощью товарищей проходим этот тернистый путь и ждем победы. Мы всем дивизионом работаем на благо Родины», - рассказал командир артиллерийского взвода с позывным «Енисей».

Артиллеристы бьют по вскрытым объектам врага круглые сутки и в любую погоду. Уничтожают фортификационные сооружения, бронетехнику и живую силу противника.

Ранее стало известно, что расчет Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии Группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный склад врага с беспилотниками и точку взлета дронов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВС РФ #ВСУ #д-30
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