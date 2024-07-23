МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военнослужащие из 13 стран отправятся покорять Эльбрус

Торжественное открытие соревнований прошло в Центре горной подготовки и выживания «Терскол».
2024-07-23 15:00:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие горных подразделений из 13 стран мира взойдут на гору Эльбрус в рамках «Мероприятий во имя мира» Международного совета военного спорта (CISM).

Торжественное открытие соревнований состоялось в Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии. На мероприятии присутствовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и глава республики Казбек Коков.

«Наш праздник продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и дружеской атмосферы. Участие в восхождении требует от вас не только большой физической подготовки, но и высоких морально-волевых качеств», - сказал замглавы российского оборонного ведомства.

Покорять Эльбрус отправятся свыше 50 спортсменов из Армении, Афганистана, Бразилии, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Китая, Монголии, Намибии, Омана, Эквадора и России. Среди спортсменов бойцы ВС РФ, сражавшиеся в зоне спецоперации на Украине.

Андрей Гладкий - один из военных, которые будут участвовать в восхождении. Он получил ранение в бою и долго восстанавливался, теперь готов к спортивным состязаниям.

«Помощник командира по физической подготовке увидел мои старания и помогал всячески. Начинали мы с лечебной физкультуры, после этого - сложные упражнения. Он по указанию вышестоящего командования предложил мне поучаствовать в таком мероприятии. Я конечно же не отказался», - рассказал Гладкий.

«Мероприятия во имя мира» проводятся каждый год. В этом году они проходят на Эльбрусе. Общая длина трассы составляет 12 500 метров, набор высоты - 3 442 метра. Финишируют участники на Западной вершине горы Эльбрус - 5 642 метра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Эльбрус #гора #восхождение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 