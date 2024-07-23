Военнослужащие из 13 стран отправятся покорять Эльбрус

Военнослужащие горных подразделений из 13 стран мира взойдут на гору Эльбрус в рамках «Мероприятий во имя мира» Международного совета военного спорта (CISM).

Торжественное открытие соревнований состоялось в Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии. На мероприятии присутствовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и глава республики Казбек Коков.

«Наш праздник продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и дружеской атмосферы. Участие в восхождении требует от вас не только большой физической подготовки, но и высоких морально-волевых качеств», - сказал замглавы российского оборонного ведомства.

Покорять Эльбрус отправятся свыше 50 спортсменов из Армении, Афганистана, Бразилии, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Китая, Монголии, Намибии, Омана, Эквадора и России. Среди спортсменов бойцы ВС РФ, сражавшиеся в зоне спецоперации на Украине.

Андрей Гладкий - один из военных, которые будут участвовать в восхождении. Он получил ранение в бою и долго восстанавливался, теперь готов к спортивным состязаниям.

«Помощник командира по физической подготовке увидел мои старания и помогал всячески. Начинали мы с лечебной физкультуры, после этого - сложные упражнения. Он по указанию вышестоящего командования предложил мне поучаствовать в таком мероприятии. Я конечно же не отказался», - рассказал Гладкий.

«Мероприятия во имя мира» проводятся каждый год. В этом году они проходят на Эльбрусе. Общая длина трассы составляет 12 500 метров, набор высоты - 3 442 метра. Финишируют участники на Западной вершине горы Эльбрус - 5 642 метра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.