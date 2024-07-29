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Командир минометного расчета рассказал о передвижении между позициями

Появились кадры выжженных склонов оврага, где российские минометчики стреляют по позициям противника.
Виктория Косогляденко Мария Зайцева 2024-07-29 21:40:41
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Позиции российских минометчиков находятся прямо на левом берегу Днепра. Чтобы до них добраться, необходимо пройти выжженный овраг, соблюдая дистанцию.

На подъезде к месту сигнал детектора постоянно сигнализирует о близости FPV-дронов.

За точность удара отвечает бывший депутат, а сейчас боец с одноименным позывным.

«Бывает по несколько десятков выпускаем, если цель у нас есть. Выдвигаемся на позиции и работаем, но не с одной точки. Отработали с этой позиции, переехали на другую позицию. Передвигаемся скрытно, чтобы вражеские "птички", дроны нас не засекли, и люди остались в целости и сохранности», - рассказал командир расчета «Патрон».

Выжженные склоны оврага — результат работы и российского минометного расчета, так как по ним летит ответ противника.

Несмотря на близость берега, обычно на него не выходят. Для этого используются дроны, операторы которых оценивают точность попаданий, после того как орудие отстрелялось, а также ищут новые цели.

Ранее расчет российского «Града» ответным огнем уничтожил боевиков ВСУ.

#дрон #минометчики #Днепр #наш эксклюзив #левый берег #минометный расчет
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