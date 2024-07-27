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Обездвиженный дронами «Град» ответным огнем уничтожил боевиков ВСУ

Поврежденную грозную машину удалось эвакуировать с поля боя, бойцы ремонтного батальона обещают вернуть ее в строй в ближайшее время.
Виктория Косогляденко 2024-07-27 00:18:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Херсонской области расчет российского «Града» продолжил вести огонь по противнику после двух попаданий вражеского беспилотника. Машина была обездвижена. Для стрельбы артиллеристы использовали аккумулятор.

Слухи про неубиваемый «Град» уже гуляют по всему левому берегу. Это про них говорят: «расчет, который смог» и «установка, восставшая из пепла». Машина выдержала две атаки дрона. И даже после этого стреляла и попадала по целям. 

«Спросили: "Можешь?". Я подумал, что могу. Установка была почти исправна, вручную навели на цель, маленько корректировку ввели и произвели выстрел», - вспомнил командир расчета с позывным «Жнец».

Более того, машину получилось эвакуировать. В рембате уже провели диагностику и обещают восстановить некоторые агрегаты. А пока реактивный дивизион обкатывает новый аппарат, такой же «Град». Свежая установка уже выполнила первые боевые пуски. Под нее готовят скрытый район размещения. И цели для новенького «Града» уже намечены. Но все - в режиме тишины.

От злости, что не получается вычислить наших, противник устраивает хаотичные поджоги леса. Тактика выжженной земли. Бойцы справляются и с пожарами тоже, а на тот берег от наших снова летит «ответка».

#ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град #Днепр #Рембат #наш эксклюзив
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