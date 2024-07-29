США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов

США передаст Украине пакет военной помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в письменном заявлении Пентагона.

«Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», - указано в заявлении.

В администрации Байдена уточнили, что выделенные средства пойдут на усиление ПВО Украины и поддержание оборудования, ранее предоставленного США. В пакет вооружений вошли ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы малой и средней дальности для систем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и противотанковые системы Javelin и AT-4.

Ранее в Белом доме заявили о новом пакете помощи в размере 200 миллионов долларов. Средства выделены для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности. В заявлении указано, что пакет предоставлен в рамках президентских полномочий.