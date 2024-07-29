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Белый дом заявил о новом пакете вооружений Украине на $200 млн

Минобороны Штатов объявило о пакете помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Киева.
Мария Зайцева 2024-07-29 18:47:39
© Фото: Airman 1st Class Amanda Jett, Keystone Press Agency, Globallookpress

Соединенные Штаты выделят новый пакет военной помощи Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Министерство обороны объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины», - сообщил он.

Кирби отметил, что пакет составит 200 миллионов долларов и создан для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности.

По его словам, пакет поможет в создании возможностей для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия и оборудование для поддержки техники, которую Штаты предоставили ранее.

Представитель дополнил, что будут также предоставлены перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, включая ракеты Javelin.

Ранее стало известно, что американцы не согласны платить за восстановление Украины.

#в стране и мире #пво #Украина #сша #Киев #Белый дом #HIMARS #Противотанковое оружие #пакет военной помощи
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