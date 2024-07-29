Белый дом заявил о новом пакете вооружений Украине на $200 млн

Соединенные Штаты выделят новый пакет военной помощи Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Министерство обороны объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины», - сообщил он.

Кирби отметил, что пакет составит 200 миллионов долларов и создан для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности.

По его словам, пакет поможет в создании возможностей для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия и оборудование для поддержки техники, которую Штаты предоставили ранее.

Представитель дополнил, что будут также предоставлены перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, включая ракеты Javelin.

Ранее стало известно, что американцы не согласны платить за восстановление Украины.