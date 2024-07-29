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Путин наградил вдову Солженицына орденом «За заслуги перед Отечеством»

Она награждена за вклад в развитие отечественной культуры.
Мария Зайцева 2024-07-29 19:59:22
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Об этом следует из указа, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Она является вдовой русского писателя Александра Солженицына и президентом Русского благотворительного фонда его имени.

Солженицына награждается «за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность».

Ранее Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.

#в стране и мире #Владимир Путин #президент россии #орден за заслуги перед отечеством #наталия солженицына
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