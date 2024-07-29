Путин наградил вдову Солженицына орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Об этом следует из указа, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Она является вдовой русского писателя Александра Солженицына и президентом Русского благотворительного фонда его имени.

Солженицына награждается «за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность».

Ранее Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.