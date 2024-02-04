Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина наградили орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Соответствующий президентский указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В документе отмечается, что депутата наградили за внесение большого вклада «в укрепление российской государственности» и многолетнюю работу.

«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Володина Вячеслава Викторовича», - говорится в тексте указа.

Вячеслав Володин является председателем Госдумы с 5 октября 2016 года, а также председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ с 24 ноября 2016 года. Его называют одним из самых влиятельных политиков России.