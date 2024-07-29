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ФРГ и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями

Берлин обновил перечень военной помощи Украине.
Услада Дубинина 2024-07-29 19:32:43
© Фото: Thomas Imo imago stock&people Globallookpress

Германия и Дания передали Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя восемь танков Leopard 1A5 с запасными запчастями, десять надводных беспилотников и 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard. Список поставляемой военной техники опубликовали на сайте правительства Германии.

Также ФРГ передала Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 с запчастями, десять наземных обзорных радиолокационных станций (РЛС), около 25 тысяч шлемов и один полевой госпиталь.

Напомним, что Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину. Ранее немецкое издание Merkur сообщило о тайной поставке ФРГ 39 танков Украине, в число которых вошли Bergepanzer 2, мостоукладчики Biber и танки разминирования Wisent 1.

#в стране и мире #танк #Германия #ВСУ #Дания #военная помощь украине
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