Германию заподозрили в тайной поставке военной помощи Украине

Германия в тайне поставила Украине новый пакет военной помощи, в который входят 39 танков. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на немецкое издание Merkur.

По данным издания, в партии помощи имеются боеприпасы к Leopard 1A5 и Marder, два дополнительных мостоукладчика Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре дополнительных танка разминирования Wisent 1.

В сообщении говорится, что Киев выражает надежду, что эта поставка поможет ему создать ударную группу.

Сообщается, что поставлены были также установки ракетных систем залпового огня HIMARS, которые не состояли на вооружении ФРГ и были напрямую закуплены у США для передачи Украине.

Ранее в НАТО перечислили системы ПВО, которые передадут Киеву.