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Психиатр Кульгавчук рассказал, какой образ жизни приближает деменцию

Врач предупредил о первых признаках деменции.
Услада Дубинина 2024-07-29 18:35:21
© Фото: IMAGO, Science Photo Library, Globallookpress

Когда пожилые люди становятся рассеянными и начинают забывать имена известных актеров, места хранения вещей - это первые признаки деменции. Об этом в интервью Радио Sputnik рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.

«Я советую при самых первых проявлениях деменции с жалобами на память обратиться к психотерапевту, чтобы позже уже не работать с психиатром. Это как ментальная гимнастика, тренировка. Здесь, по сути, психотерапевт - это тренер», - рассказал специалист.

Кульгавчук предупредил, что вредные привычки, нарушение сна, лишний вес и недостаток физической активности приближают деменцию. Для пенсионеров важно продолжать вести активный образ жизни, иметь хобби и увлечения, общаться с друзьями. Также специалист обратил внимание на необходимость своевременной диспансеризации.  

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что научились предсказывать возникновение деменции с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и искусственного интеллекта.  

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