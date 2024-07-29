Психиатр Кульгавчук рассказал, какой образ жизни приближает деменцию

Когда пожилые люди становятся рассеянными и начинают забывать имена известных актеров, места хранения вещей - это первые признаки деменции. Об этом в интервью Радио Sputnik рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.

«Я советую при самых первых проявлениях деменции с жалобами на память обратиться к психотерапевту, чтобы позже уже не работать с психиатром. Это как ментальная гимнастика, тренировка. Здесь, по сути, психотерапевт - это тренер», - рассказал специалист.

Кульгавчук предупредил, что вредные привычки, нарушение сна, лишний вес и недостаток физической активности приближают деменцию. Для пенсионеров важно продолжать вести активный образ жизни, иметь хобби и увлечения, общаться с друзьями. Также специалист обратил внимание на необходимость своевременной диспансеризации.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что научились предсказывать возникновение деменции с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и искусственного интеллекта.