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Ученые из Великобритании научились заранее предсказывать деменцию

Они проанализировали с помощью МРТ изменения в пассивной работе мозга у более тысячи добровольцев и выявили закономерности между результатами исследования и возникновением болезни.
Анастасия Бобылева 2024-06-07 04:58:40
© Фото: imago stock&people Globallookpress

Ученые из Университетского колледжа Лондона научились с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и искусственного интеллекта предсказывать возникновение деменции. Они опубликовали результаты исследования в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Специалисты использовали МРТ, чтобы просканировать сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ) у более тысячи добровольцев. Впоследствии у 81 участника исследования развилась деменция, сообщает 360. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали полученные данные и заметили закономерность между результатом исследования и возникновением болезни.

Благодаря этому методу они научились предсказывать появление деменции за 3,7 года до первых симптомов с точностью 80%. В дальнейшем планируется продолжить исследования с большим количеством добровольцев, чтобы подтвердить эффективность метода. В случае успеха его можно будет использовать для обнаружения болезни.

Ранее ученые рассказали о возможном раннем признаке деменции. Согласно исследованию, снижение зрительной чувствительности может говорить о начальной стадии развития болезни.

#в стране и мире #исследование #ученые #болезнь #деменция
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