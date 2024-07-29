В центре Петербурга запретят парковать электросамокаты с 1 августа

С 1 августа в Санкт-Петербурге будет введен запрет на парковку электросамокатов в центре города. Об этом решении сообщает пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.
Мера будет введена в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.
«С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена», - заявил Беглов на совещании с членами городского правительства.
Губернатор Петербурга объяснил, что запрет вводится, опираясь на мнение жителей и гостей города. По словам Беглова, во время проведения Главного военно-морского парада парковка была временно запрещена, за что туристы и петербуржцы выразили ему благодарность.
«Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов», - дополнил он.
Ранее стало известно, что за лето россиянам выписали более 150 тысяч штрафов за неправильную езду на электросамокате.
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