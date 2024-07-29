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В центре Петербурга запретят парковать электросамокаты с 1 августа

Мера будет введена в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.
Мария Зайцева 2024-07-29 17:14:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 1 августа в Санкт-Петербурге будет введен запрет на парковку электросамокатов в центре города. Об этом решении сообщает пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

Мера будет введена в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

«С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена», - заявил Беглов на совещании с членами городского правительства.

Губернатор Петербурга объяснил, что запрет вводится, опираясь на мнение жителей и гостей города. По словам Беглова, во время проведения Главного военно-морского парада парковка была временно запрещена, за что туристы и петербуржцы выразили ему благодарность.

«Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов», - дополнил он.

Ранее стало известно, что за лето россиянам выписали более 150 тысяч штрафов за неправильную езду на электросамокате.

#Санкт-Петербург #транспорт #Запрет #Александр Беглов #губернатор #электросамокат #средства индивидуальной мобильности
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