В Финляндии не планируют вводить въезд по биометрии для граждан России

В Финляндии не планируют ограничивать въезд гражданам России по биометрическим паспортам. Об этом сообщила глава отдела паспортно-нотариальных услуг МИД Финляндии Леена Ритола.

«Финляндия не рассматривает подобных мер. Это не исключает того, что в будущем это может произойти», - передает общественный вещатель Yle.

Ритола уточнила, что страны ЕС самостоятельно принимают решение о признании паспортов других стран. В Финляндии действительными считаются паспорта старого и нового образца, выданные в России.

Ранее в Чехии ввели ограничительные меры для въезда в страну россиянам. Напомним, что с 3 июля Чешская Республика признает только биометрические паспорта граждан РФ.