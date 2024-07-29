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В Финляндии не планируют вводить въезд по биометрии для граждан России

Глава отдела паспортно-нотариальных услуг МИД Финляндии не исключила ввод ограничительных мер для въезда россиян в будущем.
Услада Дубинина 2024-07-29 16:59:11
© Фото: Merlin Meuris, ZUMAPRESS, Globallookpress

В Финляндии не планируют ограничивать въезд гражданам России по биометрическим паспортам. Об этом сообщила глава отдела паспортно-нотариальных услуг МИД Финляндии Леена Ритола.

«Финляндия не рассматривает подобных мер. Это не исключает того, что в будущем это может произойти», - передает общественный вещатель Yle.

Ритола уточнила, что страны ЕС самостоятельно принимают решение о признании паспортов других стран. В Финляндии действительными считаются паспорта старого и нового образца, выданные в России.

Ранее в Чехии ввели ограничительные меры для въезда в страну россиянам. Напомним, что с 3 июля Чешская Республика признает только биометрические паспорта граждан РФ.

#Финляндия #чехия #паспорт рф #МИД Финляндии #биометрические паспорта
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