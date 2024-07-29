В МЧС показали, как спасают пассажиров сошедшего с рельсов поезда

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуируют пассажиров из сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения», - указано в сообщении.

Пассажирский поезд, который следовал из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Семь из девяти сошедших вагонов опрокинулись. Причиной крушения являлся грузовик, который выехал на переезд при запрещенном сигнале. По данным МЧС, пострадали более 100 человек. Для пассажиров поезда организовали восемь ПВР в городе Котельниково.