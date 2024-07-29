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Шесть человек пропали без вести при аварии на ББК в Карелии

Сообщается о девяти пострадавших в результате размытия перемычки.
Алексей Курильченко 2024-07-29 10:01:33
© Фото: МЧС РФ © Видео: Вконтакте, Надвоицы online

Шесть человек числятся пропавшими без вести, девять пострадали после размытия перемычки между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Республике Карелия. На данный момент ведется поиск пропавших. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, пострадали девять человек, из них спасены трое (в том числе один ребенок). Судьба шестерых человек неизвестна. Проводятся поисково-спасательные работы», - сообщается в Telegram-канале службы.

На поиски пропавших привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей. Приводятся в готовность аэромобильные группировки Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также вертолет Ми-8.

После аварии в Сегежском округе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации. На место происшествия выехали глава республики Артур Парфенчиков, председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков, глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева, а также представители администрации Сегежского муниципального округа.

Напомним, что сообщения об аварии поступили рано утром 29 июля. Известно, что в направлении сброса вводы находится дачный кооператив. Для ликвидации последствий и оказания помощи людям задействованы группировка спасателей МЧС РФ, а также специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

#в стране и мире #МЧС РФ #карелия #пропавшие без вести
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