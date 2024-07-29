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FT: ЕС готовит торговую стратегию «кнута и пряника» против Трампа

По данным издания, эта мера разрабатывается на случай, если новый президент США введет 10-процентный тариф на товары из Европы.
Глеб Владовский 2024-07-29 13:39:26
© Фото: Annabelle Gordon, Consolidated News Photos, Globallookpress

Страны Евросоюза начали разработку торговой стратегии на случай переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

«Официальные лица ЕС рассматривают подход "кнута и пряника" как лучший ответ на обещание Трампа ввести 10-процентный минимальный тариф», - цитирует издание Радио Sputnik.

Отмечается, что в случае, если Вашингтон при Трампе введет эту меру, то потери в экспорте из ЕС могут составить до 150 млрд евро. В качестве контрмеры подразумевается сокращение импорта из США на 50%. В настоящий момент составляется список американских товаров, которые страны Евросоюза могут закупать в больших объемах.

Ранее сообщалось, что Трамп может одобрить ленд-лиз Киеву на $500 млрд.

#в стране и мире #Дональд Трамп #ЕС #торговля ес
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