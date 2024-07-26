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WSJ: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Киева

Кроме того, экс-президент США может снять все ограничения на поставки и применение оружия для Украины.
Владимир Рубанов 2024-07-26 10:45:01
© Фото: Christoph Soeder dpa Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины на 500 млрд долларов, заявил газете The Wall Street Journal экс-госсекретарь США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

План Трампа также может включать в себя отмену ограничений «на виды оружия, которые Украина может получать и использовать».

Нет никаких доказательств того, что именно «капитуляция» по Украине станет частью политики Трампа, пишет издание. Есть много свидетельств обратного. Именно он в 2017 году снял эмбарго администрации Барака Обамы на поставки оружия Украине. Тогда Киев получил ракеты Javelin.

Совсем недавно Трамп «обеспечил политическое прикрытие» спикеру палаты представителей Майку Джонсону, когда тот маневрировал, чтобы передать дополнительную военную помощь, говорится в статье.

Помогать Киеву и одновременно восстанавливать американскую оборонно-промышленную базу в Алабаме, Пенсильвании и Вирджинии - это хорошая политика, пишет издание.

Эти и другие возможные шаги «позволят Трампу определить условия сделки: война немедленно прекращается», говорится в публикации.

Трамп неоднократно обещал прекратить конфликт на Украине сразу после выборов. В последний раз он сделал такое заявление уже после недавнего покушения на митинге в Пенсильвании и после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Экс-президент США никогда не делился деталями своего плана.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Барак Обама #Майк Помпео #javelin #ленд-лиз #поставки оружия
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