В Госдуме рассказали о повышении пособия по беременности в 2025 году

Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году составит 794 тысяч рублей, по уходу за ребенком - почти 69 тысяч, сообщила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет - до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», - приводит агентство РИА Новости слова Стенякиной.

Также изменения затронут выплаты по больничному, за один день будут полагаться 5,7 тысячи рублей. Размер выплаты вырастет более чем в два раза, рассказала депутат. Помимо этого в следующем году вырастет маткапитал, он может увеличиться до 646 тысяч рублей за первого ребенка.

Напомним, что также с 1 августа будут повышены некоторые другие выплаты на детей. К примеру, на федеральном уровне пособия на детей повысят тем, кто будет их переоформлять в последний месяц лета. Если доход семьи уменьшился за 2023 год, а выплата была 50% от прожиточного минимума, то ее могут повысить до 75% или 100%.