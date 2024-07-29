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В Карелии сообщили о гибели человека при размыве перемычки ББК

Спасателям удалось спасти семерых жителей региона - среди них трое детей.
Алексей Курильченко 2024-07-29 11:41:36
© Фото: МЧС РФ

При размыве песчаной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Республике Карелия погиб один человек, девять пострадали. Семь человек были спасены, среди них трое детей. Об этом сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна», - говорится в сообщении на странице комитета в сети «ВКонтакте».

По данным МЧС РФ, удалось спасти двух взрослых и двух детей - спасатели передали их медицинским работникам. Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что на место происшествия направлены врачи-эпидемиологи, инфекционисты и психологи. Для эвакуированных жителей поселка Шавань организован пункт временного размещения в здании школы.

Напомним, что сообщения об аварии поступили рано утром 29 июля. Известно, что в направлении сброса воды находится дачный кооператив. Для ликвидации последствий и оказания помощи людям задействованы группировка спасателей МЧС РФ, а также специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

#МЧС РФ #карелия #Трагедия #размыв #ббк
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