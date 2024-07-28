Экипаж Ка-52М ударил по ВСУ с предельно малой высоты

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту украинских боевиков и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Летчик заранее получил от разведки координаты и ударил по ним ракетами «Вихрь» и С-8. К месту пуска ракет вертолет следовал на предельно малых высотах, чтобы исключить обнаружение вражескими ПВО.

«Поступила боевая задача по уничтожению скопления жилой силы в лесополосе. Выполнили расчет полета на предельно малой высоте. Нанесли удар по противнику. По докладу авианаводчика цель поражена. Вернулись обратно на пункт нашего базирования», - рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр.

После применения неуправляемых авиационных ракет, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

В минувшую среду экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М ударил по опорному пункту и живой силе боевиков в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.