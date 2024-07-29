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В Польше два человека погибли из-за непогоды

По данным спасателей, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
Глеб Владовский 2024-07-29 10:28:53
© Фото: Jaap Arriens, XinHua, Globallookpress

В Польше два человека скончались из-за травм, полученных во время непогоды. Об этом сообщили в Государственной пожарной охране.

В ведомстве уточнили, что сильнее всего стихия разбушевалась в северных и центральных регионах страны. В Лагевницком лесу сильный ветер повалил дерево на велосипедную дорожку. В результате 60-летняя женщина получила смертельный удар веткой. Еще один летальный исход произошел на озере Негоцин в Гижицком районе - шторм опрокинул парусник.

«Двое получили ранения во время бурь и штормов, которые с воскресенья проходят над Польшей», - говорится в заявлении.

Спасатели добавили, что сильный ветер повредил линии электропередачи. В результате около 60 тысяч потребителей остались без электричества.

Ранее сообщалось о гибели москвича в результате урагана, разбушевавшегося в столице РФ. 

#в стране и мире #Польша #Непогода #сильный ветер
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