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В Москве человека насмерть придавило дерево во время урагана

Москву днем накрыл экстремальный дождь с грозой. Шквалистый ветер повалил деревья и стал срывать крыши.
Игнат Далакян 2024-06-20 15:19:46
© Фото: СК РФ

Один человек погиб во время сильного урагана в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Как передает ведомство, дерево упало на прохожего на севере Москвы. В результате полученных травм он скончался. На данный момент следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации Telegram-канала Baza, мужчине вызвали скорую помощь, но он скончался до приезда врачей. 

Напомним, столицу накрыл экстремальный дождь с грозой. Непогода сопровождалась шквалистым ветром, который повалил деревья и стал срывать крыши с домов.

В Москве закрыли парки из-за непогоды. Городские власти просят воздержаться от походов на улицу и поездок на автомобилях без лишней необходимости до конца дня.

#Москва #ураган #Трагедия #Непогода #погибший #ливень
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