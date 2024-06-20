В Москве человека насмерть придавило дерево во время урагана

Один человек погиб во время сильного урагана в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Как передает ведомство, дерево упало на прохожего на севере Москвы. В результате полученных травм он скончался. На данный момент следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации Telegram-канала Baza, мужчине вызвали скорую помощь, но он скончался до приезда врачей.

Напомним, столицу накрыл экстремальный дождь с грозой. Непогода сопровождалась шквалистым ветром, который повалил деревья и стал срывать крыши с домов.

В Москве закрыли парки из-за непогоды. Городские власти просят воздержаться от походов на улицу и поездок на автомобилях без лишней необходимости до конца дня.