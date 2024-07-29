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Политолог Богуславская объяснила рекорд Харрис по сборам на предвыборную кампанию

Одна из задач вице-президента США - не допустить возвращения Дональда Трампа в Белый дом, отметила эксперт.
Глеб Владовский 2024-07-29 10:25:20
© Фото: Tierney L. Cross, CNP, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Собранные за неделю деньги на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис свидетельствуют о надеждах на то, что новому кандидату удастся не допустить Дональда Трампа в Белый дом. Такое мнение выразила в интервью «Звезде» старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

«Эти люди, которые давали Харрис деньги и способствовали быстрому началу ее избирательной кампании, во многом это делали на ожиданиях того, что ее появление в предвыборной гонке будет иметь важное значение для шансов Демократической партии в целом», - отметила политолог.

Богуславская также добавила, что Харрис будет постепенно развивать потенциал своей кампании, придумывая лозунги и продолжая сбор средств.

«Ей еще предстоит собрать немало денег, прежде всего от тех людей, которые ни за что не хотели бы допустить в Белый дом Дональда Трампа», - отметила эксперт.

В заключение политолог выразила мнение, что кампания Харрис будет развиваться вне зависимости от успешности ее выступлений.

Напомним, что предвыборная кампания Харрис собрала 200 млн долларов за неделю с момента ее вступления в президентские выборы 2024 года. Предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис заявил о сборе $81 млн за первые 24 часа с момента старта кампании. Утверждается, что это самый большой результат в истории за первые сутки. 

#Дональд Трамп #Джо Байден #Камала Харрис #наш эксклюзив #президентские выборы в сша
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