Политолог Богуславская объяснила рекорд Харрис по сборам на предвыборную кампанию

Собранные за неделю деньги на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис свидетельствуют о надеждах на то, что новому кандидату удастся не допустить Дональда Трампа в Белый дом. Такое мнение выразила в интервью «Звезде» старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

«Эти люди, которые давали Харрис деньги и способствовали быстрому началу ее избирательной кампании, во многом это делали на ожиданиях того, что ее появление в предвыборной гонке будет иметь важное значение для шансов Демократической партии в целом», - отметила политолог.

Богуславская также добавила, что Харрис будет постепенно развивать потенциал своей кампании, придумывая лозунги и продолжая сбор средств.

«Ей еще предстоит собрать немало денег, прежде всего от тех людей, которые ни за что не хотели бы допустить в Белый дом Дональда Трампа», - отметила эксперт.

В заключение политолог выразила мнение, что кампания Харрис будет развиваться вне зависимости от успешности ее выступлений.

Напомним, что предвыборная кампания Харрис собрала 200 млн долларов за неделю с момента ее вступления в президентские выборы 2024 года. Предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис заявил о сборе $81 млн за первые 24 часа с момента старта кампании. Утверждается, что это самый большой результат в истории за первые сутки.