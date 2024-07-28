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Харрис собрала $200 млн за первую неделю после выдвижения кандидатом

Почти 70% пожертвований были сделаны впервые.
Ирина Егорова 2024-07-28 17:27:38
© Фото: Kenny Holston - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис собрала 200 миллионов долларов за неделю с момента своего вступления в президентские выборы 2024 года. Это говорит о всплексе энтузиазма среди демократов в отношении Харрис, сообщает Bloomberg.

Штаб нового кандидата от демократов назвал результаты «рекордным уловом». Уточняется, что почти 70 процентов пожертвований были сделаны впервые. Это свидетельствует об объединении демократов вокруг нынешнего вице-президента.

Таким образом, Харрис уже заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Кандидатуру Харрис на пост президента США поддержал и сам снявшийся с предвыборной гонки Джо Байден. 

Выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии в них примет участие бывший президент Дональд Трамп, рейтинги которого после покушения на него также поднялись. Дебаты Харрис и Трампа запланированы на 10 сентября.

#в стране и мире #сша #Выборы #Камала Харрис #донорство #поддержка #кандидат
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