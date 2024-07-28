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Минобороны: два БПЛА перехвачены и уничтожены в Нижегородской области

Попытка террористической атаки была пресечена около 7 часов утра по московскому времени.
2024-07-28 09:20:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка террористической атаки была пресечена около 7 часов утра по московскому времени.

Киевский режим пытался применить БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, говорится в сообщении.

В марте Киев уже пытался нанести удар по Нижегородской области. Тогда были перехвачены три БПЛА.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Нижегородская область #атака
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