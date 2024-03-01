МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над промзоной в нижегородском Дзержинске сбиты три украинских БПЛА

По словам мэра Дзержинска Носкова, жертв и разрушений нет.
Игнат Далакян 2024-03-01 08:28:01
© Фото: Валерий Титиевский, РИА Новости

Три украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты ночью над промзоной Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

По его словам, жертв и разрушений нет, на месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, Носков отметил в своем Telegram-канале, что промышленные объекты функционируют в штатном режиме.

Также Минобороны России сообщало, что три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», - говорится в заявлении МО РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что киевский режим в течение ночи предпринял совершение террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотника самолетного типа.

#в стране и мире #бпла #беспилотники #Дзержинск
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 