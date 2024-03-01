Над промзоной в нижегородском Дзержинске сбиты три украинских БПЛА

Три украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты ночью над промзоной Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

По его словам, жертв и разрушений нет, на месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, Носков отметил в своем Telegram-канале, что промышленные объекты функционируют в штатном режиме.

Также Минобороны России сообщало, что три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», - говорится в заявлении МО РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что киевский режим в течение ночи предпринял совершение террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотника самолетного типа.