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Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Глава МИД России отметил подход стран Юго-Восточной Азии к России как к балансирующему центру.
Владимир Рубанов 2024-07-28 06:56:18
© Фото: МИД РФ

Возможное появление ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии увеличит риски для безопасности региона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Глава МИД России отметил позицию стран Юго-Восточной Азии, в которых что Россия может сыграть балансирующую роль на фоне нахрапистого продвижения стратегических вооружений США в регионе.

Ранее российский министр выразил надежду, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии понимают опасность, которая стоит за планами США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сегодня российский дипломат провел переговоры в Куала-Лумпуре с главой МИД и главой правительства Малайзии. Лавров сообщил, что пригласил главу МИД этой страны посетить РФ.

#в стране и мире #малайзия #Сергей Лавров #сша #ядерное оружие #МИД РФ #юго-восточная азия #асеан
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