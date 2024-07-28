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«Ланцеты» ВДВ сожгли гаубицу М-777 и склад боеприпасов ВСУ

На вражеские цели «Ланцеты» навели операторы беспилотников-разведчиков.
2024-07-28 07:36:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр» применили барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения бронетехники ВСУ и складов с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Кадры очередного успешного применения дрона-камикадзе публикует Минобороны России. Пока «Ланцет» преодолевал линию боевого соприкосновения, оператор другого дрона-разведчика определял приоритетные цели. В итоге ими стали 155-мм гаубица М-777 производства США и склад националистов с боеприпасами.  

Операторы «Ланцетов» подлетели к указанным целям и профессионально маневрируя поразили их.

Только на этом участке спецоперации, подразделения БПЛА десантников ежедневно уничтожают десятки образцов вражеской бронетехники и живую силу врага.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВСУ #Днепр #ланцет #М777
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