«Ланцеты» ВДВ сожгли гаубицу М-777 и склад боеприпасов ВСУ

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр» применили барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения бронетехники ВСУ и складов с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Кадры очередного успешного применения дрона-камикадзе публикует Минобороны России. Пока «Ланцет» преодолевал линию боевого соприкосновения, оператор другого дрона-разведчика определял приоритетные цели. В итоге ими стали 155-мм гаубица М-777 производства США и склад националистов с боеприпасами.

Операторы «Ланцетов» подлетели к указанным целям и профессионально маневрируя поразили их.

Только на этом участке спецоперации, подразделения БПЛА десантников ежедневно уничтожают десятки образцов вражеской бронетехники и живую силу врага.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.