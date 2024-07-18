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Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» американской САУ М109

На видео видно, как барражирующий боеприпас выводит из строя замаскированную вражескую гаубицу.
2024-07-18 09:21:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Появились кадры уничтожения в Херсонской области барражирующим боеприпасом «Ланцет» американской САУ М109 «Паладин». Минобороны России показало видеозапись уничтожения вражеской техники.

На кадрах видно, как находившаяся на замаскированной точке гаубица противника вела огонь по позициям наших военнослужащих. А уже через некоторое время орудие поражает «Ланцет», после чего «Паладин» загорается.

В оборонном ведомстве отметили, что на бывшей замаскированной огневой позиции орудия ВСУ наблюдалась повторная детонация.

Ранее российские военнослужащие рассказали, почему «Ланцет» невозможно остановить, когда он летит к своей цели. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Херсонская область #ланцет #паладин
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