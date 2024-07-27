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Врио главы Курской области сообщил об ударе БПЛА по автомобилю

Кроме того, три БПЛА уничтожены в Белгородской, Рязанской и Саратовской областях.
2024-07-27 09:33:52
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Это произошло утром в субботу в селе Сергеевка Глушковского района.

Ранен водитель. Пострадавшего доставили в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, около 7.50 по московскому времени дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки по объектам на российской территории. Об этом сообщило Минобороны России.

Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской, Рязанской и Саратовской областях.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО обезвредили 21 украинский БПЛА в нескольких регионах РФ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Саратовская область #Рязанская область #Курская область #белгородская область
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