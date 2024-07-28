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В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковушку

В результате атак националистов никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2024-07-28 17:56:39
© Фото: vvgladkov, Telegram

Сегодня днем украинские националисты ударили по нескольким селам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Так, например, в Устинке вражеский дрон-камикадзе атаковал двигавшийся по дороге легковой автомобиль.

А в Байцурах боевики сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата. В результате был посечен забор частного домовладения.

Еще один инцидент произошел в Новой Таволжанке. В селе из-за детонации дрона-камиканде поврежден гараж.

В результате атак ВСУ никто не пострадал. Сейчас на местах работают сотрудники оперативных служб.

#беспилотник #боевики #бпла #дрон #белгородская область #националист #Вячеслав Гладков
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