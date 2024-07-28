В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковушку

Сегодня днем украинские националисты ударили по нескольким селам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Так, например, в Устинке вражеский дрон-камикадзе атаковал двигавшийся по дороге легковой автомобиль.

А в Байцурах боевики сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата. В результате был посечен забор частного домовладения.

Еще один инцидент произошел в Новой Таволжанке. В селе из-за детонации дрона-камиканде поврежден гараж.

В результате атак ВСУ никто не пострадал. Сейчас на местах работают сотрудники оперативных служб.