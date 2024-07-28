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Путин встретился с иностранными участниками празднования Дня ВМФ

Российский президент отметил, что служба на флоте требует особого характера.
2024-07-28 18:37:01
© Фото: Сергей Савостьянов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин встретился с главами иностранных делегаций, участвующими в праздновании Дня ВМФ. Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что служба на флоте требует особого характера.

«Морская служба требует особых качеств от человека, особого характера, особого склада души. Потому что море не только поглощает человека, но и создает такие трудности, с которыми в рядовой, нормальной жизни, люди на берегу не сталкиваются»‎, - сказал президент.

Также Владимир Путин назвал хорошим знаком тот факт, что моряки собираются вместе. Это говорит о том, что военные люди стремятся к миру, сотрудничеству и взаимопониманию.

После речи президент, министр обороны Андрей Белоусов и главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев подняли бокалы за российский флот.

Ранее Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ России. Верховный главнокомандующий ВС РФ поздравил с праздником экипажи кораблей. Кроме того, российский лидер поприветствовал экипажи иностранных кораблей, которые приняли участие в Главном военно-морском параде. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Россия #Санкт-Петербург #День ВМФ #флот #Владимир Путин #Президент
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