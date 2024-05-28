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В парке «Херсонес Таврический» восстановили русло древней реки Героон

Древняя река была обнаружена во время проведения археологических раскопок.
Андрей Аркадьев Виктория Косогляденко 2024-05-28 12:05:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Севастополе на огромной территории в несколько десятков гектаров возводится уникальный объект - историко-археологический парк «Херсонес Таврический», где история древнейшего города воплощается в новом исполнении. Река Героон вписалась в ландшафт «Херсонеса», как будто здесь и была тысячи лет. Исследователи говорят, что именно на ее берегах когда-то и возник древнегреческий полис.

Древнюю реку обнаружили в ходе раскопок глубоко под землей. За сотни лет своего существования она стала подземной, но строителям удалось вывести воду на поверхность. Специалисты воссоздали русло со всеми изгибами. Теперь это главный природный объект заповедника.

«Объем воды там колоссальный, и она никуда не делась, мы все, что сделали наверху, это построили искусственное русло, сделали гидроизоляцию и незначительную часть воды подняли сюда», - пояснил заместитель руководителя проекта Александр Безруков.

Объекты ниже уровня моря археологи поднимали, чтобы сберечь. Переносили на поверхность сохранившиеся фрагменты зданий. Нетронутой осталась кладка в основании Музея античности и Византии. Руины древнего фундамента так и оставляют в отдельных нишах нетронутыми и делают частью уникальной экспозиции. Пока еще участок в процессе реставрации.

Современное искусство по соседству с многовековым наследием аккуратно расставляют военные строители. Знаменитый амфитеатр органично сочетается с новой грифон-ареной. Футуристичный храм-парк с раздвижной крышей расположен неподалеку от древней крепостной стены. Также на территории есть ремесленные мастерские, монетный двор и винодельня. Чуть больше месяца остается до открытия «Нового Херсонеса».

#история #Севастополь #археологи #наш эксклюзив #новый херсонес
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