Путин: без духовного начала невозможно достичь ни одной цели

Президент Владимир Путин заявил патриарху Кириллу, что он делает многое для укрепления российского государства, так как православная церковь - его основа. Об этом он сказал после вручения ордена святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени из рук главы РПЦ. По словам главы РФ, главное - это духовное начало, без которого невозможно достичь ни одной цели, которую ставит перед собой человек.

«Нет ничего мощного и сильного, чем духовное начало. На этом строится все остальное - и материальное благополучие и экономическое, научно-техническое развитие», - сказал российский лидер.

Отмечается, что глава государства посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Там он осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, где временно находится главная святыня Лавры - мощи князя.