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Путин: без духовного начала невозможно достичь ни одной цели

Об этом он заявил после того, как глава РПЦ вручил ему орден святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени.
Ирина Егорова 2024-07-28 16:11:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин заявил патриарху Кириллу, что он делает многое для укрепления российского государства, так как православная церковь - его основа. Об этом он сказал после вручения ордена святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени из рук главы РПЦ. По словам главы РФ, главное - это духовное начало, без которого невозможно достичь ни одной цели, которую ставит перед собой человек.

«Нет ничего мощного и сильного, чем духовное начало. На этом строится все остальное - и материальное благополучие и экономическое, научно-техническое развитие», - сказал российский лидер.

Отмечается, что глава государства посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Там он осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, где временно находится главная святыня Лавры - мощи князя.

#Путин #патриарх Кирилл #реализация #укрепление #цели #российская государственность #духовное начало
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