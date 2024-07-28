Патриарх Кирилл вручил Путину орден святого князя Александра Невского

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту России Владимиру Путину орден святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что глава государства посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Там он осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

Ранее Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ России. Верховный главнокомандующий ВС РФ поздравил с праздником экипажи кораблей.

Кроме того, российский лидер поприветствовал экипажи иностранных кораблей, которые приняли участие в Главном военно-морском параде.