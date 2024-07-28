В челябинском городе Коркино введен режим ЧС из-за подъема воды

Река Чумояк в городе Коркино Челябинской области вышла из берегов из-за обильных осадков. В населенном пункте введен режим ЧС, осуществляется эвакуация жителей, сообщает пресс-служба губернатора региона на своем сайте.

Уточняется, что ситуация осложнилась ночью. На данный момент, в пунктах временного размещения находятся 35 человек.

«Продолжаются работы по засыпке скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310 для снижения поступления воды в реку Чумляк. Кроме того, в Коркино продолжаются работы по восстановлению электроснабжения», - заявила глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина на совещании с губернатором.

По словам главы региона Алексея Текслера, ситуация с паводком в регионе на 28 июля остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север. Но, учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка остается сложной, добавил он.

Прорыв дамбы в регионе произошел вечером в пятницу 26 июля. Из-за обильных осадков смыло около 100 метров плотины, после чего в Карабашском округе ввели режим ЧС. Жители поселка залезали на крыши, чтобы спастись от большой воды. В зону затопления попал поселок Киолим. Из него и окрестных населенных пунктов эвакуировали жителей. К утру субботы вода из поселка ушла. Но на фоне непрекращающихся осадков из берегов начали выходить водоемы в соседних районах.