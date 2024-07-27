МЧС показало кадры освободившегося от воды челябинского поселка Киолим

Поселок Киолим в Челябинской области полностью освободился от воды. Кадры населенного пункта с воздуха показало МЧС России. Вода вернулась в русло реки, говорится в сообщении.

Спасатели отслеживают обстановку в зоне подтопления в Челябинской области с помощью беспилотников. Там ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище.

После прорыва насыпи из-за сильных осадков спасатели эвакуировали 163 человека. Накануне в зоне подтопления находилось около 200 человек из четырех сел. Никто не пострадал.

Сегодня сотрудники МЧС начнут аварийно-спасательные работы после прорыва дамбы.