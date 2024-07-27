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МЧС показало кадры освободившегося от воды челябинского поселка Киолим

Вода в районе этого населенного пункта полностью вернулась в русло реки.
Владимир Рубанов 2024-07-27 07:11:11
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Поселок Киолим в Челябинской области полностью освободился от воды. Кадры населенного пункта с воздуха показало МЧС России. Вода вернулась в русло реки, говорится в сообщении.

Спасатели отслеживают обстановку в зоне подтопления в Челябинской области с помощью беспилотников. Там ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище.

После прорыва насыпи из-за сильных осадков спасатели эвакуировали 163 человека. Накануне в зоне подтопления находилось около 200 человек из четырех сел. Никто не пострадал.

Сегодня сотрудники МЧС начнут аварийно-спасательные работы после прорыва дамбы.

#Челябинская область #спасатели #осадки #МЧС России #подтопление #прорыв дамбы #Киолимовское водохранилище
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