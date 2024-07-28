Выживший при крушении самолета в КЧР умер в больнице

Пострадавший при крушении легкомоторного самолета «Коала RA0897G» в Карачаево-Черкесской Республике скончался в больнице, передает ТАСС.

На борту находились два человека - о смерти одного из них сообщалось ранее. Выжившего госпитализировали в Малокарачаевскую центральную районную больницу, где позже он умер.

Самолет упал на территории Малокарачаевского района, вблизи населенного пункта Красный курган. Причина катастрофы и принадлежность самолета пока не известна.

На месте происшествия от экстренных служб работают 15 человек и 5 единиц техники.